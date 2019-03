Gambie : la BEI et la Banque mondiale allouent 142 millions € au secteur électrique

(Agence Ecofin) - La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque mondiale supporteront la Gambie à hauteur de 142 millions € dans un projet de génération d’électricité solaire et de construction d’infrastructures de transmission électrique.

Le financement a été alloué sous forme d’un prêt concessionnel de 65 millions € accordé par la BEI et remboursable sur 25 ans. 41 millions € supplémentaires ont été obtenus du budget de l’Union européenne sous forme de subvention.

La Banque mondiale quant à elle a contribué à hauteur de 35,7 millions €.

Ces fonds serviront à la mise en place d’une centrale solaire de 20 MW et à la construction de 400 km de lignes de transmission et de distribution électrique. Grâce à ce projet, 1 000 écoles et 100 centres de santé, situés pour la plupart dans les zones rurales, auront accès à l’électricité.

La Gambie a actuellement une puissance électrique d’environ 98 MW et moins de 50% de sa population a accès à l’électricité. Ce taux descend à moins de 15% lorsque l’on ne prend en compte que les localités rurales.

Gwladys Johnson Akinocho