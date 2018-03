Mozambique : fin de la mobilisation financière et début des travaux de la centrale solaire de Mocuba

(Agence Ecofin) - Scatec Solar, la KLP norfund investments et l’Electricidade de Moçambique (EDM) ont achevé la mobilisation financière de la plus grande centrale solaire du pays. Les travaux de construction de la centrale de Mocuba d’une capacité de 40 MW ont donc été lancés.

Le projet d’un coût estimé à 76 millions $, a été financé à hauteur de 14 millions $ de fonds propres par Scatec (52,5%), KLP norfund investments (22,5%) et EDM (25%). La mobilisation du solde a été faite à hauteur de 7 millions $ par subvention et de 55 millions $ par un crédit accordé par la Société financière internationale, la branche de la Banque mondiale consacrée aux investissements privés et l’Emerging Africa Infrastructure Fund.

Le projet sera mis en place par Scatec qui en assurera le développement, la construction et l’exploitation. La production de l’infrastructure fait déjà l’objet d’un contrat de rachat d’énergie de 25 ans conclu avec EDM, la compagnie électrique nationale.

La réalisation de cette unité de production électrique qui alimentera environ 175 000 ménages, entre dans le cadre de l’augmentation de la part du renouvelable dans le mix énergétique, ainsi que de la diversification de ce dernier.

Gwladys Johnson Akinocho