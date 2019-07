La Chine va construire 35 000 logements abordables au Mozambique

(Agence Ecofin) - La Chine construira 35 000 logements abordables au Mozambique, a annoncé la semaine dernière, Joao Machatine (photo), le ministre mozambicain du Logement.

Le projet prévu pour être réalisé sur cinq années, devrait être exécuté par la compagnie publique chinoise CITIC Construction. Il vise quatre provinces mozambicaines.

Ainsi, 15 000 logements seront construits dans le Sud du pays, 10 000 dans le Centre et 10 000 dans le Nord. Ils permettront de fournir des habitations à un coût accessible aux jeunes et aux fonctionnaires, qui ont des difficultés à trouver un logement. En utilisant des techniques de construction à faible coût, les nouveaux logements devraient être disponibles pour la population, à des prix estimés entre 30 000 et 40 000 dollars.

« Le projet comprend également les routes, l'électricité, l'éclairage, l'approvisionnement en eau, le drainage et d'autres installations municipales.», a indiqué Liu Xiaoguang, conseiller commercial de l'ambassade de Chine au Mozambique cité par Xinhua.

Notons que pour l’instant, aucun détail n’a été fourni par rapport au montant total du projet.

Moutiou Adjibi Nourou