Niger : l’Arabie saoudite fait un don alimentaire d’une valeur de 591 millions FCFA

(Agence Ecofin) - 7208 kits alimentaires, représentant environ 980 tonnes d’aliments, ont été remis le 21 janvier 2020 au gouvernement nigérien par l’Arabie saoudite, à travers le Centre roi Salman de secours et d’action humanitaire. Ce lot de produits, d’une valeur de 591 millions FCFA, est destiné aux populations sinistrées et nécessiteuses du Niger, particulièrement dans les régions de Niamey, de Tahoua et de Tillaberi, apprend-on.

« C’est un second lot qui a été remis et qui est composé de 7208 Kits alimentaires. Le même nombre de kits que le premier lot destiné aux populations nécessiteuses du Niger. On souhaite que cette aide puisse parvenir aux bénéficiaires (environ 100 000) et qu’elle puisse contribuer à améliorer leurs conditions de vie », a indiqué Turki Ben Naji Abdoulkadir Al Ali, ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Niger, lors de la remise de ce don.

La relation de coopération entre le Niger et l’Arabie saoudite est « jalonnée de succès et de valeurs fortes dont nos deux peuples sont porteurs », selon le ministre de l’Action humanitaire Magagi Laouan. Et les deux Etats envisagent de renforcer cette coopération dans le domaine sécuritaire.