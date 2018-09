Burkina Faso: le gouvernement lance son projet de construction de 2 000 écovillages pour un coût de 1,77 milliard $

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, le gouvernement a lancé la semaine dernière son programme de construction de 2 000 écovillages à travers le pays, a indiqué l’agence de presse chinoise Xinhua.

Ce projet à 1,77 milliards $, axé sur l’écologie, vise à réaliser cinq objectifs spécifiques à savoir : faciliter l’accès durable aux énergies renouvelables et préserver l’environnement, améliorer l’accès aux financements, renforcer la bonne gouvernance locale, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et promouvoir l’entrepreneuriat local.

Lancée dans le village de Betta, la première phase d’exécution du projet devrait permettre la mise en place d’un réseau d’électrification grâce aux énergies renouvelables, dans la localité.

« D'ici la fin de l'année 2018, la population du village de Betta, dans la commune de Ziniaré, pourra bénéficier de l'électrification solaire grâce à la mini-centrale solaire de 45 kilowatts avec stockage par batteries, pour une production totale de 50 mégawatts par an.», a indiqué un communiqué du ministère burkinabé de l’Environnement.

Notons que seuls, 13 villages devraient concentrer les premiers investissements dans le cadre dudit projet, en attendant l’identification des 1 987 autres.

Prévu pour être achevé en 2020, les autorités espèrent que le projet permettra de générer des milliers d’emplois verts, au profit des populations locales.

Moutiou Adjibi Nourou