La Banque mondiale accorde au Maroc une ligne de précaution de 270 millions $ contre les risques liés aux catastrophes naturelles

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a accordé une ligne de précaution de 2,6 milliards de dinars marocains (270 millions $) au Maroc, afin de permettre au pays de faire face aux risques liés aux catastrophes naturelles.

La signature de l’accord relatif à cet appui financier a eu lieu le jeudi 16 janvier 2020 entre le ministre marocain de l’économie et des finances, Mohamed Benchaaboun, et le directeur du département Maghreb et Malte de la Banque mondiale, Jesko Hentschel.

Cette ligne de précaution viendra compléter le régime de couverture contre les conséquences des évènements catastrophiques mis en place par les autorités marocaines, et entré en vigueur le 1er janvier 2020. Ce nouveau dispositif est alimenté par le budget de l’Etat du Maroc à hauteur de 800 millions de dinars (83,3 millions $).

Ce régime qui couvre l'ensemble de la population marocaine, se compose d'un volet assurantiel au profit des personnes titulaires d'un contrat d'assurance et d'un volet allocataire au profit des personnes ne disposant pas de couverture qui pourront bénéficier du Fonds de solidarité contre les catastrophes naturelles.

André Chadrak