Tunisie : le gouvernement américain autorise la vente de quatre avions d'attaque légers AT-6C Wolverine

(Agence Ecofin) - Le gouvernement américain a autorisé récemment, la vente de quatre avions d'attaque légers AT-6C Wolverine ainsi que du matériel associé à la Tunisie pour une valeur totale estimée à 326 millions $.

Le matériel associé à ces avions se compose principalement de 468 bombes Mk 81 250 lb, 48 bombes Mk 82 500 lb, 3290 fusées (APKWS), 2 moteurs de rechange Pratt & Whitney PT6A-68D 1600 shp, 6 systèmes de ciblage multispectral L-3 WESCAM MX 15D, 6 mitrailleuses de 12,7 mm ainsi que d'autres équipements.

Selon l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense des Etats-Unis (DSCA), « la vente proposée va améliorer la capacité de la Tunisie à faire face aux menaces actuelles et futures en augmentant sa capacité et son aptitude à lutter contre le terrorisme et d'autres menaces des organisations extrémistes violentes. La plateforme AT-6 renforcera la capacité du pays à répondre aux menaces et à les combattre dans plusieurs régions du pays. En outre, l'acquisition de l'avion AT-6 renforce l'interopérabilité entre la Tunisie, les alliés régionaux et les Etats-Unis ».

Construit par la société américaine Textron Aviation Defense, l'AT-6 Wolverine est un avion spécialisé dans les missions de reconnaissance armée et d'attaque légère. L’appareil peut également servir à l'entraînement au tir des pilotes.