Classement des puissances militaires africaines en 2019, selon le Global Fire Power

(Agence Ecofin) - Le site américain Global Fire Power (GFP) a publié son classement 2019 des puissances militaires africaines. Pour cette année, 34 pays du continent ont été analysés afin de déterminer les poids lourds du continent en matière de défense.

Comme en 2018, l’Egypte reste la première puissance militaire du continent et la 12ème au niveau mondial (sur 137) avec un score de 0,2283. Avec plus de 211 avions de combat, le pays dirigé par Abdel Fattah al-Sissi possède la 9ème puissance aérienne au monde. Il est suivi par l’Algérie qui enregistre une baisse dans le classement mondial en passant à la 27ème place (contre la 23ème place en 2018), mais qui maintient sa position de 2ème puissance militaire africaine avec un score de 0,4551.

L’Afrique du Sud (0,5405 point), le Nigeria (0,7007 point) et l’Ethiopie (0,7361 point) occupent respectivement la 3ème place (32ème mondial), la 4ème place (44ème mondial), et la cinquième place (47ème mondial).

Ce top 5 africain est immédiatement suivi de l’Angola (6ème africain et 58ème mondial), détrôné par l’Ethiopie, mais qui avec un score de 0,8154 reste devant le Maroc. Ce dernier (7ème africain) occupe la 61ème place mondiale avec un score de 0,8244, suivi du Soudan (8ème africain et 69ème mondial) avec un score de 1,0051. La RDC (9ème africain et 72ème mondial) ainsi que la Libye (10ème africain et 77ème mondial) complètent le top 10 africain, avec respectivement des scores de 1,0631 et 1,2349.

Pour rappel, le classement GFP se base sur cinquante critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.

Selon ce « power index », le score parfait serait de 0,0000, ce qui est impossible dans les faits. Donc, plus on s'éloigne de ce score, plus on recule au classement. Il ne prend pas en considération les stocks nucléaires et ne pénalise pas les pays ne disposant pas de littoral par l'absence d'une force navale.

Notons que plusieurs pays ont réalisé des avancées significatives au niveau de leur puissance militaire. La Côte d’Ivoire, 21ème puissance militaire africaine, a par exemple grimpé à la 104ème place mondiale (contre 119 en 2018) tandis que le Mali, 18ème puissance militaire africaine, a atteint la 99ème place (contre 114 l’année dernière).

Au plan mondial, le top 5 des plus grandes puissances militaires du monde reste dominé par les USA, suivis de la Russie, de la Chine, de l’Inde et de la France.

Moutiou Adjibi Nourou

Classement 2019 des puissances militaires africaines selon le Global Fire Power

Classement africain Pays Classement mondial 1. Egypte 12 2. Algérie 27 3. Afrique du Sud 32 4. Nigeria 44 5. Ethiopie 47 6. Angola 58 7. Maroc 61 8. Soudan 69 9. RD Congo 72 10. Libye 77 11. Zambie 78 12. Tunisie 80 13. Zimbabwe 83 14. Kenya 86 15. Ouganda 93 16. Tchad 95 17. Tanzanie 97 18. Mali 99 19. Botswana 100 20. Cameroun 102 21. Côte d’Ivoire 104 22. Ghana 108 23. Mozambique 109 24. Soudan du Sud 113 25. Niger 116 26. République du Congo 122 27. Madagascar 124 28. Namibie 126 29. Gabon 128 30. Mauritanie 129 31. Somalie 130 32. République Centrafricaine 132 33. Sierra Leone 134 34. Liberia 136

Lire aussi:

18/03/2019 - La Russie envisage de livrer 20 nouveaux avions de guerre à l’Egypte pour un contrat de plus de 2 milliards $

20/04/2018 - Classement des puissances militaires africaines en 2018, selon Global Fire Power 04/09/2018 - Les exportations d'armes chinoises en Afrique ont crû de 55% entre 2013 et 2017 (Rapport) 23/11/2018 - Un rapport dévoile l’évolution des dépenses militaires en Afrique subsaharienne