Santé : un appui financier de 24 millions d’euros de l’UE en faveur de la Mauritanie

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) a accordé un appui financier d’un montant total de 24 millions d’euros à la Mauritanie pour soutenir la deuxième phase de son Programme d’appui au secteur de la santé (PASS).

La signature de cet accord de financement a eu lieu, mardi 25 février 2020, entre le ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, Abdel Aziz Ould Dahi, et la Commissaire européenne chargée des Partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, en marge du sommet du G5 Sahel.

Prévu pour une durée de 7 ans et cofinancé par l’UE et le gouvernement mauritanien, ce programme a pour objectif général d’améliorer l’accès à des soins de santé de qualité pour les populations.

Ce projet vise, par ailleurs, à contribuer à la réduction de la pauvreté en Mauritanie.

Selon une étude diligentée par le ministère mauritanien de la Santé, le profil épidémiologique de la Mauritanie est marqué par la persistance des maladies endémo-épidémiques et l’augmentation du fardeau des maladies non transmissibles. Malgré les efforts déployés, de nombreux défis restent à relever. Le paludisme reste la principale cause de morbidité, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, et la tuberculose reste également un problème de santé publique avec un faible taux de détection (45%).

André Chadrak