La Tanzanie veut porter sa production rizicole à 4,5 millions de tonnes d’ici 2030  

(Agence Ecofin) - La Tanzanie envisage de doubler sa production rizicole d’ici 2030, en la faisant passer à 4,5 millions de tonnes contre 2,22 millions de tonnes actuellement. C’est ce que rapporte Bloomberg qui cite le Ministère de l’agriculture.

Pour atteindre cet objectif, les autorités indiquent que l’accent sera mis sur l’amélioration de la transformation post-récolte et la facilitation de l’irrigation.

D’après les données du Département américain de l’agriculture (USDA), le riz est la seconde céréale produite en Tanzanie après le maïs et la troisième graminée la plus consommée dans le pays derrière le maïs et l’igname.

La culture du riz est pratiquée sur 1,2 million d’hectares par environ 1,68 million de producteurs. Le pays représente le 4e producteur africain de riz derrière le Nigeria, Madagascar et le Mali.

Espoir Olodo