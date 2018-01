Un projet de coopération avec la Corée du Sud a permis de mettre au point 37 variétés de riz au Cameroun

(Agence Ecofin) - Le Cameroun a bénéficié de 37 nouvelles variétés de riz, dans le cadre du projet de riziculture irriguée, mis en place dans la région du Centre du pays, avec le concours de la Corée du Sud.

L’information a été révélée par le ministre de l’Agriculture, Henri Eyébé Ayissi, au cours d’une récente visite de la ferme pilote de ce projet, dans la localité d’Avangan.

A en croire ce membre du gouvernement camerounais, depuis l’année 2016, ce projet a permis de distribuer 15 tonnes de semences certifiées de riz et 3 tonnes de semences certifiées de riz pluvial aux producteurs de certaines localités des régions du Centre, de l’Est et de l’Ouest, cargaison susceptible d’induire la création des champs de riz sur une superficie de plus de 600 hectares.

Dans le même temps, apprend-on officiellement, le projet de riziculture irriguée entre le Cameroun et la Corée du Sud, a rendu possible la création de plus de 30 hectares de champs de riz dans la localité de Nkoteng, pour une production annuelle qui atteint 310 tonnes.

Mais, au-delà de cette production, aussi bien de semences améliorées que du riz lui-même, le projet vise à s’approprier l’expérience coréenne en matière de production irriguée de cette céréale qui fait partie des produits les plus consommés au Cameroun.

BRM