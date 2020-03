Côte d’Ivoire : l’exécutif révise sa Stratégie nationale de développement de la riziculture

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, l’exécutif a annoncé hier en Conseil des ministres, une modification de sa Stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR). La feuille de route qui courait de 2012 à 2020 est désormais rééchelonnée sur la période 2020-2030.

Cette nouvelle stratégie cible l’autosuffisance rizicole avant 2025 et ambitionne de positionner la Côte d’Ivoire en tant qu’exportateur rizicole majeur en Afrique à l’horizon 2030. Parmi les actions envisagées dans ce cadre, figurent la production de semences à haut rendement, la mécanisation des différents maillons de la chaîne de valeur et le développement de projets rizicoles mettant l’accent sur l’irrigation.

A cela s’ajoutent, un investissement de 150 milliards FCFA dans l’aménagement de 64 barrages et l’exploitation rationnelle de parcelles rizicoles sur près de 55 000 hectares. Ces différents efforts devraient participer à « faire basculer progressivement la riziculture de type traditionnel et de subsistance non rentable à une riziculture de marché, compétitive et respectueuse de l’environnement », explique le gouvernement.

Pour rappel, la filière rizicole ivoirienne affiche un bilan mitigé depuis quelques années. Alors que la récolte de riz blanchi avait enregistré une croissance exceptionnelle de 42 % passant de 984 000 tonnes à 1,4 million de tonnes entre 2012 et 2015, elle a depuis stagné à 1,3 million de tonnes.

La consommation de riz par habitant en Côte d’Ivoire s’élève à 46 kg par an selon les estimations des autorités.

Espoir Olodo

