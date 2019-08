Malawi : le régulateur télécoms peaufine une loi pour combattre les appareils TIC de mauvaise qualité

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des communications du Malawi (MACRA) veut mettre un terme à l’importation d’appareils TIC non conformes aux standards internationaux. Elle a choisi comme stratégie de bataille de responsabiliser les commerçants en amont, plutôt que de réprimer directement.

Cette responsabilité se traduira à travers la loi sur la conformité et l’interopérabilité qu'elle élabore actuellement. Cette réglementation fournira aux importateurs toutes les données nécessaires pour faire entrer dans le pays des produits répondant aux exigences réglementaires, techniques et de sécurité minimale.

Dan Chiwoni, le directeur du service juridique de la MACRA, au cours d’un atelier organisé le 20 août 2019 sur cette nouvelle loi, justifiait sa nécessité au regard des nouveaux défis auxquels font face les consommateurs et même le pays par cette absence de réglementation appropriée.

Mauvaise qualité de service, piratage et vol de données, risque sur la santé et l’environnement, etc. sont autant de menaces que le régulateur télécom ne veut pas voir se multiplier.

La loi sur la conformité et l’interopérabilité viendra s’ajouter à une série de mécanismes techniques, de contrôle de qualité des appareils TIC, déjà adoptés par le gendarme national du marché télécoms. Le cadre réglementaire en gestation aura l’avantage de réaliser un tri sélectif automatique préalable pour la MACRA, dans sa mission de contrôle et de certification des équipements TIC et télécoms.