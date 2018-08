Tanzanie : MultiChoice retire les chaînes en clair de ses bouquets de télévision et évite la suspension de sa licence

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, MultiChoice a retiré les chaînes en clair disponibles sur ses bouquets d’abonnement. L’opérateur de télévision payante a pris cette décision peu après que le régulateur de l’audiovisuel tanzanien l’a sommé de le faire.

En effet, les autorités ont reproché il y a quelques jours à MultiChoice et à d’autres opérateurs présents en Tanzanie, de diffuser des chaînes en clair, en violation de leurs licences qui les accréditent uniquement pour la diffusion de chaînes payantes. Le régulateur en a profité pour rappeler que la diffusion en clair était soumise à l’obtention d’une autre licence. Selon MultiChoice et d’autres opérateurs mis en cause, les autorités devraient être plus souples concernant cette pratique qui permet aux foyers à faibles revenus, d’accéder gratuitement à du contenu audiovisuel.

Des négociations seraient en cours entre les autorités et les opérateurs pour permettre à ces derniers de continuer de proposer gratuitement des chaînes non cryptées à leurs abonnés.

Servan Ahougnon