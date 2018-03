Mozambique: SIMBOX, appareils non homologués et brouilleurs de fréquences suscitent une mise en garde du régulateur télécoms

(Agence Ecofin) - L’Institut national des communications de Mozambique (Inacom) a haussé le ton contre les commerçants d’équipements télécoms et les consommateurs, au regard de certaines dérives constatées sur le marché télécoms national. Dans une note de mise en garde, le régulateur télécoms a rappelé, à chacune des deux parties, la réglementation en vigueur qui interdit la mise en vente et l’utilisation d’appareils illégaux, à même de nuire à la qualité du service télécoms.

Le gendarme du marché télécoms national, dans sa note, fait allusion aux SIMBOX utilisées par les fraudeurs pour détourner le trafic télécoms international entrant. Ces appareils qui trompent les opérateurs télécoms sur l’origine réelle des appels, et faussent leur facturation, font perdre chaque année plusieurs milliards de Méticals à l’Etat. Pour ce qui est des appareils non homologués, il s’agit des téléphones et tablettes de contrefaçon ou de mauvaise qualité, ne respectant pas les standards de qualité internationaux et donc dangereux pour la santé des utilisateurs. Enfin, les brouilleurs nuisent à la qualité du service en provoquant des interférences qui compromettent la sécurité des services mobiles terrestres, maritimes ou aéronautiques.

Selon l’Inacom, les équipements de radiocommunication et de télécommunications vendus sur le territoire national, doivent faire l’objet d’une déclaration d'importation délivrée par ses services. Lesdits équipements doivent ensuite être homologués par ses soins avant d’être mis sur le marché. Les contrevenants à ces mesures réglementaires verront leur marchandise confisquée, prévient le régulateur télécoms. Une procédure judiciaire pourrait également être ouverte à leur encontre.