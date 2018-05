Burundi : le gouvernement suspend la BBC et Voice of America pendant 6 mois

(Agence Ecofin) - Au Burundi, le Conseil national de la communication (CNC) a suspendu pendant 6 mois, les programmes de la British Broadcasting Corporation (BBC) et la Voice Of America (VOA). Le régulateur les accuse de ne pas respecter les lois et l'éthique des médias du pays.

L'interdiction, entrée en vigueur le 7 mai, a été expliquée par Karenga Ramadhan (photo), présidente du CNC. « Nous avons sanctionné la BBC pour ne pas avoir pris en considération, l'avertissement que nous leur avons envoyé le 16 mars, leur demandant de prendre sérieusement en compte l'équilibre entre l'information et la vérification des sources.», explique Karenga Ramadhan.

En fait, la BBC aurait diffusé, il y a quelques jours, une interview dans laquelle « l'interviewé et le présentateur ont parlé de questions sensibles sur le pays, ce qui a également mis en jeu la réputation du chef de l'État ». Durant l'interview incriminée, un militant basé à Bruxelles a fait plusieurs allégations contre le président Pierre Nkurunziza. Son gouvernement reprocherait notamment à la BBC de ne pas avoir demandé à l’intervenant de fournir des preuves de ces accusations.

VOA a, quant à elle, été suspendue pour s'être associée à des médias locaux qui ont été fermés en 2015, mais également pour avoir embauché un journaliste faisant l'objet d'un mandat d'arrêt.

La BBC aurait tenté de joindre les autorités burundaises, sans succès. Le gouvernement aurait alors renvoyé le média au porte-parole du pouvoir judiciaire, qui a déclaré que l'affaire était du ressort de la Présidence.

Servan Ahougnon