Maroc : les investissements publicitaires en baisse de 4,6 % au premier semestre 2019

(Agence Ecofin) - Au Maroc, les investissements publicitaires du premier semestre 2019 sont en baisse de 4,6 % par rapport au premier semestre 2018. Selon les chiffres publiés par le groupement des annonceurs du Maroc, 2,9 milliards DH ont été investis en publicité durant les 6 premiers mois de 2019, contre 3,06 milliards DH sur la même période en 2018.

En dehors de la publicité digitale où les investissements ont augmenté de 20,33 % par rapport au 1er semestre 2018, seule la radio a réussi à générer une augmentation des investissements publicitaires. Tous les autres médias ont observé une baisse des montants captés par la publicité.

Malgré tout, le succès du digital est à relativiser vu que les « investissements y sont difficilement quantifiables, car non traçables. Les sites locaux peuvent déclarer leurs investissements. Par contre, la plus grande partie des montants investis, soit plus de 65 %, sont destinés aux GAFA ; Google et Facebook qui ne peuvent être tracés qu’à travers l’Office des changes. Ce qui m’amène à douter des estimations présentées », explique Aissam Fathya, DG de Kenzmédia, une agence de conseil en communication, médias et achat d’espaces.

La baisse la plus importante, de 31,60 %, a été observée au niveau du secteur de l’affichage publicitaire. Grand concurrent de la télévision, il y a quelques mois, l’affichage publicitaire semble intéresser de moins en moins d’entreprises.

Servan Ahougnon