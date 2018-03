La Libye maintient sa production pétrolière au-delà du million de barils par jour et stimule ses exportations

(Agence Ecofin) - Depuis les deux derniers mois, la Libye a réussi à maintenir son offre pétrolière à 1,02 million de barils par jour et stimule ses exportations de brut vers l’Europe et les Etats-Unis.

Le constat a été fait par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui a publié un rapport à cet effet sur la bonne santé de l’industrie pétrolière du pays, malgré que les affrontements ne soient pas totalement terminés.

« Bien que la stabilité ne puisse être considérée comme acquise, il semble que la fréquence et la gravité des interruptions de production diminuent. », a expliqué le document.

Le développement de l’offre vers l’Europe et le marché américain est tel que, la Libye se rapproche de l'Arabie saoudite, qui est actuellement le troisième plus grand fournisseur de pétrole maritime d'Europe, après l'Irak et la Russie, a déclaré l’AIE.

Au quatrième trimestre de 2017, la Libye a également réussi à augmenter ses livraisons de pétrole vers les Etats-Unis, par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations pétrolières des pays membres de l'OPEP, l'Arabie saoudite, le Venezuela et l'Irak ont ​​diminué.

Par ailleurs, l’AIE a noté une légère amélioration des exportations vers la Chine, sans préciser les chiffres concernés.

L’agence reste cependant prudente quant aux perspectives d’amélioration des données de production et d’exportation. Elle a expliqué que l’accalmie constatée depuis fin décembre est fragile et que les affrontements pourraient reprendre à n’importe quel moment, bloquant le développement des activités de production.

Olivier de Souza