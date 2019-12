Afrique du Sud : l’activité minière significativement ralentie par les délestages en cours

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la vague de délestages mis en œuvre depuis six jours par l’Eskom ralentit les activités du secteur minier. Les plus grandes compagnies des sous-secteurs de l’or et du platine, contactées par Bloomberg, ont fait part d’une diminution de leur rythme de travail.

Johan Theron, le porte-parole d’Impala Platinum Holdings a affirmé que les travailleurs n’ont pas pris ce matin le tour de travail souterrain prévu pour 4 heures. La compagnie a également arrêté le broyage de minerai et fermé son usine d’électrolyse en raison des délestages.

Harmony Gold Mining a confié pour sa part qu’elle évalue toujours la reprise des opérations dans neuf de ses mines souterraines à l’arrêt depuis lundi. « Par sécurité, nous n’avons pas permis aux personnes de descendre sous terre et nous ferons probablement de même aujourd’hui. Nous analysons toujours l’option de reprise, mais les choses ne semblent pas particulièrement différentes », a affirmé Marian van der Walt, la porte-parole de la compagnie.

Sibanye Gold, le plus grand employeur public du sous-secteur a, pour sa part, arrêté toutes ses activités nécessitant une grande quantité d’énergie, comme le broyage de minerai. Petra Diamonds a également interrompu ses activités dans le pays.

L’Eskom, la compagnie électrique nationale, met en œuvre des délestages de type 6 pour compenser un déficit de 6 000 MW sur le réseau. Cette situation a été causée par des problèmes à la centrale à charbon de Medupi qui a pourtant été inaugurée récemment.

