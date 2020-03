Angola : TechnipFMC obtient de BP un contrat EPCI pour le développement du projet Platina

(Agence Ecofin) - En Angola, TechnipFMC a remporté un important contrat intégré d’ingénierie, de fourniture d’équipements, de construction et d’installation (EPCI) auprès de BP Angola pour le développement du champ Platina, qui est la deuxième phase de développement du bloc 18. Le projet Greater Plutonio qui a démarré en 2007 et qui produit 500 000 b/j en constitue la phase 1.

La valeur du contrat se situe entre 75 et 250 millions de dollars. Pour BP, il s’agira de son premier grand projet en Angola depuis que le projet PSVM du bloc 31 est entré en production en 2013.

Le contrat couvre la fabrication, la livraison et l’installation des équipements sous-marins, y compris les arbres sous-marins, un collecteur de production avec les systèmes de contrôle et de connexion sous-marins associés, ainsi que des conduites rigides, des ombilicaux et des jumpers flexibles.

« Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par BP pour cet important développement en eaux profondes au large de l’Angola. Nous nous engageons auprès de BP et nous soutenons l’industrie pétrolière et gazière angolaise. L’exécution de ce contrat s’appuiera sur nos actifs locaux tels que notre base de service à Luanda et notre usine d’ombilicaux à Lobito », a affirmé Arnaud Piéton, Président des activités sous-marines chez TechnipFMC.