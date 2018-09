Soudan du Sud : le gouvernement veut désormais porter la production pétrolière à 350 000 barils par jour

(Agence Ecofin) - Au Soudan du Sud, le gouvernement compte bien profiter de la hausse des prix du pétrole. Ce matin, le ministre du pétrole, Ezekiel Lol Gatkuoth (photo) a annoncé que le niveau de production désormais visé est de 350 000 barils par jour. Ceci, pour la mi-2019.

Les ambitions de production du plus jeune Etat du monde ont été portées à la hausse à cause de la reprise de la coopération pétrolière avec le voisin soudanais et l’accalmie observée dans les régions autrefois sujettes aux affrontements et qui entourent les principaux bassins de production.

Avec une production à 350 000 b/j, le Soudan du Sud atteindra la production du Soudan d’avant sécession et bouleversera la hiérarchie dans le classement des plus grands producteurs du continent.

Ce niveau de production devrait pouvoir être facilement atteint si la situation politique actuelle n’est pas bouleversée par de nombreux affrontements. Il y a quelques jours, le pays visait encore un niveau de production de 210 000 barils par jour, grâce à la mise en service du champ Toma South qui génère 20 000 barils par jour et la remise en service prochaine de plusieurs autres périmètres de production.

D’ici la fin de l’année, cinq gisements d’une taille de 80 000 barils par jour devraient aussi être remis en service.

Par ailleurs, Juba qui a arrêté les négociations avec Total sur les blocs B1 et B2, s’attèle à trouver un nouveau partenaire. Les responsables pensent boucler ce dossier d’ici le mois de décembre prochain.

Plusieurs petits projets pourraient permettre d’atteindre les 350 000 barils par jour.

Olivier de Souza