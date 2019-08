Facebook voudrait payer des médias pour alimenter une section « infos »

(Agence Ecofin) - Selon la presse américaine, Facebook serait en négociations avec plusieurs médias pour que leurs titres soient repris, contre rémunération, dans une section « information » que le réseau social lancera avant la fin de l’année.

L’entreprise de Mark Zuckerberg serait prête à payer plusieurs millions de dollars par an pour ce service et discuterait déjà avec des médias comme ABC News et Wall Street Journal.

Pour sa nouvelle section, Facebook proposerait des contrats de trois ans à ses médias partenaires qui choisiront entre loger leurs infos directement sur le réseau social ou placer des titres et extraits renvoyant vers leurs sites. La seconde proposition serait plus avantageuse parce qu’elle permettrait de capter plus de revenus publicitaires pour les médias.

L’information intervient dans un contexte particulier marqué par les discussions au sein des parlements européens sur le droit voisin à verser aux éditeurs de presse par les plateformes reprenant leurs articles.

En Afrique, Facebook qui a lancé une initiative de Fact-Checking, il y a quelques semaines, pourrait également proposer la même offre aux médias que le réseau social aurait jugés crédibles.

Servan Ahougnon