Lesotho : le Premier ministre Thomas Thabane annonce sa démission

(Agence Ecofin) - Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane (photo), suspecté dans une affaire de meurtre a annoncé lundi 18 mai 2020 sa démission. Il l’a confirmé ce mardi dans un discours télévisé, mettant ainsi fin à plusieurs mois d’une crise politique qui a secoué le pays.

Soupçonné avec son actuelle épouse d’être impliqué dans l’assassinat de son ancienne femme il y a environ trois ans, le chef de gouvernement était mis sous pression depuis plusieurs semaines par son propre parti afin qu’il quitte ses fonctions. Après avoir longtemps résisté, créant ainsi une crise politique inquiétante dans ce pays-royaume d’Afrique australe, l’homme de 80 ans a accepté fin avril un accord politique lui offrant certaines garanties contre un départ à l’amiable du pouvoir.

« Le temps est arrivé pour moi de me retirer du théâtre des opérations, de quitter la vie publique et mes fonctions », a-t-il déclaré au cours d’une annonce solennelle. Et d’ajouter : « j'implore toute la nation et les dirigeants d'apporter à mon successeur le plus grand soutien. De mon côté, je souhaite l'assurer de mon soutien matériel à tout moment ».

Notons que le ministre des Finances Moeketsi Majoro a été nommé par le Parlement pour occuper de façon intérimaire le nouveau poste vacant.

Moutiou Adjibi Nourou

