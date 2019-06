Egypte: décès de l'ancien président Mohamed Morsi, en plein procès

(Agence Ecofin) - L’ancien président égyptien Mohamed Morsi (photo) vient de décéder. C’est ce qu’a annoncé ce lundi, la télévision d’Etat égyptienne, cité par plusieurs médias internationaux.

L’ex chef d’Etat, aurait été victime d’un malaise ce lundi 17 juin, alors qu’il comparaissait devant un tribunal. Selon plusieurs sources, l’homme âgé de 67 ans se serait exprimé pendant plusieurs minutes, juste avant de s’effondrer et d’être transporté à l’hôpital où il est mort.

Devenu en 2012 le premier président librement élu de l’Egypte, un an après la chute de Hosni Moubarak, Mohamed Morsi avait été lui-même renversé un an plus tard par Abdel Fattah Al-Sissi. En détention depuis 2013 et sous le coup de plusieurs chefs d’accusation, l’ancien président issu des Frères musulmans purgeait une peine de 20 ans pour avoir ordonné le meurtre de manifestants en 2012 et une autre à la perpétuité pour espionnage au profit du Qatar.

Sa mort intervient dans un contexte social tendu, alors que le gouvernement du maréchal Al-Sissi, qui dirige le pays d’une main de fer, a mis fin aux activités de la Société des Frères musulmans, désormais cataloguée comme une organisation terroriste dans le pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, a été le premier chef d’Etat à lui rendre hommage. « Que Dieu accorde à notre martyr, notre frère Morsi, sa miséricorde.», a indiqué celui qui était l’un des principaux soutiens de l’ancien chef d’Etat.

Moutiou Adjibi Nourou