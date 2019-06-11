Composition du nouveau gouvernement du Gabon, réduit à 28 membres

(Agence Ecofin) - Jean Yves Teal, Secrétaire général de la Présidence de la République a annoncé ce jour la composition du nouveau gouvernement gabonais :
« Par décret du Président de la République en date de ce jour et sur proposition du Premier ministre, le Gouvernement de la République est remanié ainsi qu'il suit :
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
M. Julien NKOGHE BEKALE
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU
MINISTRE DE LA DECENTRALISATION DE LA COHESION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
M. Lambert Noel MATHA
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
M Alain Claude BILIE BY NZE
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE
Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA
MINISTRE DES RELATIONS AVEC INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTATIVES INDEPENDANTES
Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE Epouse TATY
MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
M. Francis NKEA NDZIGUE
MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
M. Jean Fidèle OTANDAULT
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
M. Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE
M. Michel MENGA M’ESSONE
MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ET DE L’INDUSTRIE
M. Jean-Marie OGANDAGA
MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL
Mme Madeleine BERRE
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION,
M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU
MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
M. Emmanuel Norbert Tony ONDO MBA
MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS
M. Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI
MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
M. Justin NDOUNDANGOYE
MINISTRE DE LA CULTURE, DES SPORTS CHARGE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
M. Franck NGUEMA
MINISTRE DE LA SANTE
M. Max LIMOUKOU
MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES
M. Roger OWONO MBA
MINISTRE DE LA FORET, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT
M. Lee WHITE
MINISTRE DES AMENAGEMENTS FONCIERS, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
M. Ernest MPOUHO EPIGAT
MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
M. Rigobert IKAMBOUAYAT NDEKA
MINISTRE DU PETROLE, DU GAZ, ET DES HYDROCARBURES
M. Noel MBOUMBA
LES MINISTRES DELEGUES
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU SUIVI DES GRANDS PROJETS
M. Christian MENVIE OBAME
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
M. Arsène Édouard NKOGHE
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Mme Nanette LONGA MAKINDA
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES
Mme Françoise ASSENGONE OBAME
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES, CHARGE DU BUDGET
M. Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE
MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE
Mme Yolande NYONDA
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