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Politique

Composition du nouveau gouvernement du Gabon, réduit à 28 membres

Composition du nouveau gouvernement du Gabon, réduit à 28 membres
  • Date de création: 10 juin 2019 20:38

(Agence Ecofin) - Jean Yves Teal, Secrétaire général de la Présidence de la République a annoncé ce jour la composition du nouveau gouvernement gabonais :

« Par décret du Président de la République en date de ce jour et sur proposition du Premier ministre, le Gouvernement de la République est remanié ainsi qu'il suit :

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

M. Julien NKOGHE BEKALE

MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

M. Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION DE LA COHESION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

M. Lambert Noel MATHA 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

M Alain Claude BILIE BY NZE

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA

MINISTRE DES RELATIONS AVEC INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LES AUTORITES ADMINISTATIVES INDEPENDANTES

Mme Denise MEKAM’NE EDZIDZIE Epouse TATY

MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE, DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

M. Francis NKEA NDZIGUE

MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

M. Jean Fidèle OTANDAULT 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

M. Jean de Dieu MOUKAGNI IWANGOU 

MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

M. Michel MENGA M’ESSONE 

MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ET DE L’INDUSTRIE

M. Jean-Marie OGANDAGA 

MINISTRE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, CHARGE DU DIALOGUE SOCIAL

Mme Madeleine BERRE 

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION,

M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU 

MINISTRE DES MINES, DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

M. Emmanuel Norbert Tony ONDO MBA

MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

M. Arnauld Calixte ENGANDJI ALANDJI

MINISTRE DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

M. Justin NDOUNDANGOYE 

MINISTRE DE LA CULTURE, DES SPORTS CHARGE DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

M. Franck NGUEMA

MINISTRE DE LA SANTE

M. Max LIMOUKOU

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES

M. Roger OWONO MBA 

MINISTRE DE LA FORET, DE LA MER, DE L’ENVIRONNEMENT, CHARGE DU PLAN CLIMAT

M. Lee WHITE 

MINISTRE DES AMENAGEMENTS FONCIERS, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT

M. Ernest MPOUHO EPIGAT 

MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

M. Rigobert IKAMBOUAYAT NDEKA 

MINISTRE DU PETROLE, DU GAZ, ET DES HYDROCARBURES

M. Noel MBOUMBA

LES MINISTRES DELEGUES

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU SUIVI DES GRANDS PROJETS

M. Christian MENVIE OBAME 

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

M. Arsène Édouard NKOGHE 

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Mme Nanette LONGA MAKINDA

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVE, CHARGE DE L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Mme Françoise ASSENGONE OBAME 

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DES SOLIDARITES NATIONALES, CHARGE DU BUDGET

M. Sosthène OSSOUNGOU NDIBANGOYE 

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Mme Yolande NYONDA


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