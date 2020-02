Ouganda : Benyamin Netanyahou en visite à Entebbe pour marquer le « retour d'Israël en Afrique »

(Agence Ecofin) - Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou (photo) se rend ce lundi à Entebbe en Ouganda pour une visite d’une journée. C’est ce que rapporte le site d’information israélien I24, citant des sources officielles.

Au menu de la nouvelle visite du dirigeant, de nouveaux accords pour « renforcer les liens avec l'Ouganda et avoir de très bonnes nouvelles pour Israël à la fin de la journée ». A Entebbe, Netanyahou devrait rencontrer le président Yoweri Museveni ainsi que de hauts responsables du pays. La négociation de l’ouverture d’une ambassade ougandaise à Jérusalem devrait également être au menu des discussions.

Cette visite est le cinquième voyage entrepris par Benyamin Netanyahou en Afrique en trois ans et demi. En janvier 2019, le dirigeant s’était déjà rendu à N’Djamena, la capitale tchadienne pour rétablir les relations diplomatiques avec le pays d’Idriss Deby. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle offensive du gouvernement de Tel-Aviv, visant à revitaliser ses relations avec un continent qui cristallise de plus en plus les attentions du monde entier.

« Israël est de retour en Afrique et c'est un grand moment. L'Afrique est déjà revenue en Israël », a déclaré Benyamin Netanyahou. Et d’ajouter : « ce sont des relations qui sont très importantes dans les domaines diplomatique, économique et sécuritaire, et dans bien d'autres domaines ».

Moutiou Adjibi Nourou

