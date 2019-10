Ghana : le projet Namdini a la capacité de produire 130 tonnes d’or sur 15 ans

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Cardinal Resources a publié lundi une étude de faisabilité pour son projet aurifère Namdini, au Ghana. Selon l’étude, le projet pourrait produire 4,2 millions d’onces d’or (130 tonnes) sur une durée de vie de 15 ans, à un coût global moyen de 895 $/oz.

Pour réaliser ces prévisions, il faudra que la société dépense un capital de 390 millions de dollars, somme qu’elle pourra récupérer au bout de 21 mois. Le projet devrait générer sur toute sa durée d’exploitation des flux de trésorerie avant impôts de 1,46 milliard $. La valeur actuelle nette après impôts est estimée à 590 millions $ et le taux de rentabilité interne à 33,2 %.

« Avec les prévisions de production de l’étude de faisabilité, Namdini se classe parmi les plus grands projets aurifères connus, financièrement solides et non développés au monde », a déclaré Archie Koimtsidis, DG de Cardinal.

Le projet Namdini devrait produire son premier lingot d’or au deuxième semestre 2022, sous réserve du bouclage du financement au premier semestre 2020.

Louis-Nino Kansoun

