Ghana : le projet d’extension de l’usine d’Ahafo entrera en production commerciale en 2019

(Agence Ecofin) - Le géant minier Newmont Goldcorp a indiqué que le projet d’extension de l’usine de sa mine Ahafo entrera en production avant la fin de cette année. Le projet, qui bénéficiera d’un investissement de 35 et 45 millions de dollars en 2019, franchira ce cap tout comme le projet Quecher Main, détenu par la compagnie au Pérou.

Il devrait augmenter la production de la mine Ahafo d’environ 75 000 à 100 000 onces d’or par an, sur les cinq prochaines années, à compter de 2020. L’extension et le projet souterrain Subika, récemment achevé, permettront d’accroître la production de la compagnie de 550 000 à 650 000 onces/an au cours de la période.

Pour rappel, plus tôt ce mois, Newmont Mining a finalisé sa mégafusion de 10 milliards $ avec Goldcorp. L’entité résultante, Newmont Goldcorp, produira entre six et sept millions d'onces d'or par année, détrônant Barrick de son rang de premier producteur mondial

Lire aussi :

18/04/2019 - Newmont et Goldcorp finalisent leur «mégafusion»