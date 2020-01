Ghana : après une année 2019 solide, Golden Star s’attend à produire près de 210 000 onces d’or en 2020

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Golden Star Resources, active sur les mines d’or Wassa et Prestea au Ghana, a publié ce jeudi les résultats préliminaires relatifs à sa production pour l’année écoulée et ses prévisions pour 2020. Elle a enregistré en 2019 une production de 204 000 onces d’or (en ligne avec ses prévisions) et veut désormais produire entre 195 000 et 210 000 onces d’or pour 2020.

Pour atteindre cet objectif, la compagnie procède actuellement à un examen stratégique afin de stimuler la production à la mine Prestea, son actif le moins performant. « Alors que 2019 a marqué le début d’une transformation de l’entreprise, en 2020, Golden Star cherchera à démontrer davantage le potentiel à long terme de Wassa et à réaliser un nouveau plan de mine à Prestea », a commenté le PDG Andrew Wray.

La compagnie s’attend à produire entre 40 000 et 45 000 onces d’or à Prestea cette année à un coût global situé entre 1 650 et 1 850 $ l’once. Quant à la mine Wassa, l’actif phare de la compagnie, les prévisions font état d’une production de 155 000 à 165 000 onces d’or en 2020 à un coût global situé entre 930 et 990 $ l’once.

