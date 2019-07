Côte d’Ivoire : les premiers travaux sur le permis Zaranou livrent des résultats « encourageants »

(Agence Ecofin) - IronRidge Resources a indiqué, mardi, qu’elle a reçu les premiers résultats des travaux d’échantillonnage réalisés sur son permis aurifère Zaranou, en Côte d’Ivoire. Lesdits résultats ont montré de fortes teneurs aurifères, ce qui renforce la conviction de la société selon laquelle, le permis présente un « potentiel d’exploration important ».

« Les résultats obtenus démontrent qu’une zone cible hautement prioritaire se développe sur une longueur de 9,8 km et une largeur moyenne de 800 m […], avec des résultats d’échantillonnage à haute teneur et une géologie favorable », a expliqué le chef des opérations, Len Kolff.

Durant le troisième trimestre 2019, la compagnie prévoit de terminer la cartographie de la zone sur laquelle ces premiers résultats ont été obtenus, afin de mieux comprendre sa géologie.

IronRidge Resources gère en Afrique plusieurs projets miniers. On retrouve, entre autres, les projets de lithium de Cape Coast (Ghana) et d’Adzopé (Côte d’Ivoire), ou encore les projets d’or d’Echbara, Dorothe et Am Ouchar (Tchad). Le permis Zaranou ne lui a été accordé qu’en avril dernier.

