Mali : African Gold Group engage une firme pour l’étude de faisabilité de son projet aurifère Kobada

(Agence Ecofin) - La compagnie cotée sur TSX-V, African Gold Group, a engagé la firme Senet pour réaliser une étude de faisabilité définitive actualisée pour son projet aurifère Kobada, au Mali. Dans un communiqué publié, lundi, sur le site de la bourse, elle a présenté la firme comme l'une des principales sociétés de gestion de projets et d'ingénierie minière en Afrique.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu cette étude sur un projet aussi passionnant, en particulier au Mali, où nous avons participé à plusieurs projets en phase de démarrage », s’est félicité le DG de Senet, Darren Naylor.

La société est chargée de superviser et consolider le travail d’un certain nombre d’experts de l’industrie afin d’accélérer l’étude de faisabilité. L’étude, dont la livraison est attendue pour avril 2020, comprend la conception technique de la mine, de l'usine de traitement et de l'infrastructure.

Le projet Kobada est le principal actif de la compagnie African Gold Group. Selon des estimations datant de 2016, il hébergerait des ressources globales de plus de 2,2 millions d’onces.

Louis-Nino Kansoun

