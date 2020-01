Côte d’Ivoire : le gouvernement accorde 4 permis de recherche minière valables pour l’or

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l’or. C’est ce qu’a fait ressortir le communiqué du Conseil des ministres tenue le mercredi 15 janvier 2020.

D’une durée d’exploration de 4 ans, ces permis concernent 4 sociétés. Il s’agit notamment de Perseus Yaoure SARL dans les départements de Bouaflé et de Yamoussoukro, Sahaurum CI SA dans les départements de Soubré et de Buyo, Fortune Exploration SARL dans les départements d’Oumé et de Divo et Manas CI Sarl dans les départements de M’Bengué et de Ouangolodougou.

D’après les données du ministère ivoirien des mines et de la géologie, en 2018, les recettes fiscales générées dans le secteur s'élevaient 65,8 milliards de FCFA (environ 112 millions $) créant ainsi 3327 emplois directs.

André Chadrak