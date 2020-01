Burkina Faso : Roxgold rate son objectif de production annuelle à Yaramoko

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Roxgold, active sur la mine d’or Yaramoko au Burkina Faso, a achevé l’année avec une production record de 41 162 onces en décembre. Malgré cette performance au quatrième trimestre, elle a échoué à atteindre son objectif de production annuelle.

La société a en effet produit 142 204 onces d’or en 2019, loin des prévisions de 145 000 onces d’or attendues. Mais grâce à l’usine de traitement qui a fonctionné au-dessus de sa capacité nominale l’année dernière, la société a généré un excellent bilan comptable.

« La mine d’or Yaramoko a connu un dernier trimestre exceptionnel avec une production record et un débit d’usine qui a atteint en moyenne plus de 30 % de la capacité nominale. […] Cela nous a permis de renforcer notre bilan et de terminer l’exercice avec une encaisse d’environ 42 millions $ et une position de trésorerie nette de 16 millions $ », a commenté John Dorward, PDG de Roxgold.

Pour rappel, la compagnie possède en plus de Yaramoko, le projet aurifère Séguéla en Côte d’Ivoire. Elle s’attend à produire entre 120 000 et 130 000 onces d’or en 2020.

Lire aussi :

18/07/2019 - Burkina Faso : Roxgold en bonne voie pour atteindre son objectif de production pour 2019 à Yaramoko