Mali : l’étude de faisabilité du projet Kobada sera publiée en mars 2020

(Agence Ecofin) - Au Mali, l’étude de faisabilité du projet Kobada devrait être finalisée d’ici mars 2020. C’est ce que rapporte cette semaine, la compagnie minière African Gold Group (AGG), qui indique que la construction commencera peu après l’obtention des permis réglementaires.

Un programme de forage intercalaire est actuellement en cours sur le projet, avec pour objectif d’améliorer la compréhension que la société a, des structures géologiques et de la minéralogie. L’étude de faisabilité intégrera, apprend-on, les résultats de la campagne de forage, dont la fin est prévue pour décembre prochain. Elle comprend la conception technique de la mine, de l’usine de traitement et de l’infrastructure.

« Ce projet est extrêmement excitant, avec un potentiel de hausse considérable, et nous avons l’occasion de construire et d’exploiter une opération aurifère à faible coût et à grande échelle dans l’un des plus grands pays producteurs d’or au monde », a commenté le chef de l’exploitation, Danny Callow.

Principal actif de la compagnie African Gold Group, le projet Kobada hébergerait des ressources globales de plus de 2,2 millions d’onces.

