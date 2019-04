Côte d’Ivoire : Perseus boucle le financement du projet aurifère Yaouré

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Perseus Mining a finalisé le plan de financement de sa mine d’or Yaouré, en Côte d’Ivoire. Elle a rapporté, lundi, qu’elle a obtenu une facilité de prêt renouvelable de 150 millions $ d’un consortium de banques composé de Macquarie Bank, Nedbank et Société Générale.

Le capital nécessaire au développement de Yaouré a été évalué à 265 millions $. Perseus compte se servir du prêt de 150 millions $, en plus des 80 millions $ d’encaisse et de lingot dont elle dispose déjà. Le reste sera financé à partir des flux de trésorerie opérationnels futurs et des fonds générés par une offre de bons de souscription qui expire ce mois.

« L'accord sur les termes de la facilité de crédit avec notre syndicat bancaire était une étape cruciale qui devait être franchie pour permettre le développement de la mine d'or Yaouré », a déclaré Jeff Quartermaine (photo), PDG de Perseus.

Selon les prévisions actuelles, la mine à ciel ouvert Yaouré devrait entrer en production en décembre 2020, et livrer 1,36 million d’onces sur une durée de vie de 8,5 ans. Elle devrait permettre à Perseus de réaliser son objectif de production annuelle de 500 000 onces d’or, à partir de 2022.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

05/04/2019 - La tendance haussière de la production aurifère de Perseus se poursuit