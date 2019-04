Burkina Faso : le projet Sanbrado en bonne voie pour entrer en production en 2020

(Agence Ecofin) - Le projet aurifère burkinabé Sanbrado est en bonne voie pour produire son premier lingot d’or, d’ici le troisième trimestre de l’année prochaine. C’est ce qu’a déclaré, mardi, Richard Hyde, le PDG de West African Resources, la compagnie détentrice de la mine.

La société a indiqué qu’elle a reçu la première tranche de 75 millions $ d’un financement de 200 millions $ de Taurus Funds Managements. Les fonds serviront à financer le développement du projet Sanbrado.

« Le mélange de minerai à ciel ouvert et souterrain de haute teneur de Sanbrado élèvera West African Resources au rang de producteur d’or à faible coût de plus de 200 000 onces par an, d’ici fin 2020 », a déclaré M. Hyde.

La mine Sanbrado a la capacité de produire annuellement 211 000 onces d’or sur les cinq premières années de sa durée de vie.

Lire aussi :

29/11/2018 - Burkina Faso : West African Resources engage un entrepreneur minier sur son projet Sanbrado