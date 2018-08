Zimbabwe : Econet lance une plateforme de vente en ligne de produits agricoles

(Agence Ecofin) - Le groupe de télécommunications zimbabwéen Econet Wireless a lancé ce 29 août deux nouveaux services. Le premier dénommé EcoFarmer Club s’adresse aux agriculteurs. Cette plateforme leur permettra de consulter en ligne des prix des produits agricoles, de bénéficier des conseils agricoles, des informations sur la météo avec la possibilité de vendre directement leurs produits auprès de potentiels acheteurs.

En plus de ces services, EcoFarmer Club offrira une carte qui permettra à ses abonnés de bénéficier de réductions sur des intrants et outils agricoles auprès de fournisseurs. Les agriculteurs auront aussi la possibilité d’associer cette carte à leurs comptes bancaires pour effecteur leurs transactions financières.

« En plus d’avoir accès à une plateforme virtuelle où les agriculteurs se connectent directement aux acheteurs de leurs produits, les membres du Club EcoFarmer pourront accéder aux semences, aux engrais, aux aliments pour animaux, aux outils agricoles et aux intrants des sociétés semencières à un coût beaucoup plus bas et avec une grande commodité », a déclaré Douglas Mboweni, directeur général d’Econet.

Le deuxième service proposé par la société de télécoms est dénommé Ecocash Scan and Pay. Il permettra aux clients de l’opérateur d’effectuer des paiements à partir de la plateforme de mobile money Ecocash. Au moment de réaliser ses achats, l’utilisateur de ce service scan un code, se connecte à la plateforme et effectue le virement dans le compte du commerçant avant d’entrer en possession du produit sollicité.

Chamberline Moko