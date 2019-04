Sonatel investit le marché gambien des télécoms en acquérant le fournisseur d’accès à Internet Xoom Wireless

(Agence Ecofin) - Le 29 avril 2019, la Société nationale des télécommunications (Sonatel) du Sénégal a annoncé la conclusion d’un accord qui devrait bientôt lui donner accès au marché gambien des télécoms. La société de télécoms va acquérir 91,6% du fournisseur d’accès à Internet Xoom Wireless, en partenariat avec la société d’investissement Teranga Capital qui prendra une participation minoritaire dans le capital de la société.

Les accords obtenus sont, pour le moment, soumis à l’approbation des autorités gambiennes. Ce n’est qu’après cette approbation que Sonatel pourra véritablement investir le marché.

A travers cette nouvelle acquisition, Sonatel poursuit l’expansion du groupe de télécoms français Orange en Afrique de l’Ouest. La dernière opération du genre de l'organisation dans la sous-région remonte à 2016, en Sierra Leone. Elle a porté à quatre le nombre de marchés sous-régionaux où opère l’opérateur historique des télécommunications.

Les investissements prévus sur les prochaines années en Gambie, Sonatel explique qu’ils « permettront aux populations de profiter de l’expertise et du dynamisme des groupes Sonatel et Orange en matière d’innovation et de développement de l’écosystème numérique ». Sonatel envisage, en effet, d’améliorer l’accès à Internet en Gambie où seulement 406 200 personnes étaient connectées en janvier 2019 selon We are social et Hootsuite, sur une population de 2 200 000 d’habitants. Soit un taux de pénétration d’Internet de 19%, en légère amélioration, comparativement aux 18% enregistrés en 2017.