Afrique du Sud : le régulateur s’inquiète de l’introduction en bourse de MultiChoice malgré une plainte concernant la procédure

(Agence Ecofin) - Il y a quelques heures, dans la foulée de l’introduction en bourse de MultiChoice Group, l’autorité indépendante des communications sud-africaines (ICASA) s’est dite inquiète de la poursuite de l’introduction en bourse.

Il faut savoir que le 23 janvier dernier, l’association Khulisa Social Group s’était plainte de l’introduction en bourse auprès du Comité des plaintes et du respect des dispositions. L’association a expliqué que l'inscription de Multichoice Group au Johannesburg Stock Exchange contrevenait à l'article 13(1) de la loi sur les communications électroniques de 2005. Selon ce texte, une licence individuelle et son contrôle ne peuvent être loués, sous-loués, cédés, ou transférés de quelque manière que ce soit à une autre personne sans l'autorisation préalable écrite de l'Autorité.

Les actifs de MutiChoice Group lui ont pourtant été transférés par Naspers. Le 18 février, Multichoice avait déclaré en comparution devant le Comité des plaintes et du respect des dispositions, que la question n'était pas urgente et que l'introduction en bourse n'avait pas eu lieu et que MultiChoice Group n’existait pas encore. Il n’y avait donc pas encore matière à porter plainte.

Pourtant, l’ICASA se dit préoccupée par le fait que l’introduction en bourse a eu lieu alors que le Comité des plaintes et du respect des dispositions examine encore la plainte.

Servan Ahougnon