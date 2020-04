Warner Music Group renforce son réseau sur le continent africain

(Agence Ecofin) - En Afrique, Warner Music Group (WMG) continue de renforcer son réseau. La major vient d’annoncer la conclusion d’un accord de collaboration avec Africori, une entreprise spécialisée dans la distribution de musique numérique, la gestion des droits musicaux et le développement des artistes.

Selon WMG, ce partenariat lui permet d'accéder au plus grand catalogue et au plus grand réseau de dénicheurs de talents d'Afrique, tout en permettant un meilleur accès à de nombreux marchés africains. « Je suis ravi que nous collaborions avec Africori car ils ont été des pionniers, en luttant pour les intérêts des artistes et de l'industrie musicale en Afrique. Nous pouvons exploiter la puissance de notre réseau mondial pour exposer leur musique à un public mondial », a déclaré Alfonso Perez Soto, vice-président exécutif de Warner Music pour l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique.

De son côté, Yoel Kenan (photo), PDG d'Africori, se réjouit des nouvelles opportunités offertes par le partenariat avec WMG. « Nous travaillons avec des artistes incroyables et nous avons quelques dénicheurs de talents extrêmement efficaces. Ce sera vraiment passionnant de les voir exploiter le réseau mondial de Warner Music. Le marché de la musique en Afrique commence vraiment à gagner du terrain et cet accord signifie que nous sommes bien placés pour soutenir nos artistes à mesure que de nouvelles opportunités s'ouvrent », a-t-il déclaré.

Servan Ahougnon