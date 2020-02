Airtel Madagascar au chevet des enfants malades du service pédiatrique de l’hôpital Befelatanana

(AIRTEL MADAGASCAR) - Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des malades, Airtel Madagascar en collaboration avec l’association Compassion Madagascar a effectué un important don de jouets aux enfants malades du Service Pédiatrique de Befelatanana. Ils étaient plus de 125 enfants malades à avoir bénéficié de ces cadeaux offerts par l’opérateur.

Une action efficace et impactante

Efficace dans ses actions et concret dans ses réalisations, l’opérateur a cette fois décidé d’apporter un soutien moral aux enfants subissant l’épreuve des maladies ; et cet évènement a été rehaussé de la présence des représentants d’Airtel Madagascar et de l’Association Compassion Madagascar. A travers ces dons, Airtel apporte sa contribution pour soulager ceux qui sont dans le besoin.

Le succès de la visite à Befelatanana est un apport de plus dans la contribution de l’opérateur Airtel au développement du tissu social du pays et d’autres actions sociales à venir sont prévues en faveur de l’amélioration des conditions de vie des concitoyens.

Un engagement pour le futur de Madagascar

Ce geste de solidarité en faveur des enfants renforce une fois de plus l’importance accordée par Airtel à protection sociale de l’Enfance. Conscient de l’importance de la santé des enfants pour l’avenir du pays, l’opérateur continue d’œuvrer pour la jeunesse afin d’apporter son soutien au développement de Madagascar. « A travers ce geste le 3ème opérateur a voulu une fois de plus montrer son attachement aux valeurs humaines. Ce petit geste de solidarité a pour but d’apporter un peu de réconfort à ces enfants ainsi qu’à leurs familles et rassurer ces dernières qu’elles ne sont pas seules dans les épreuves qu’elles traversent. Toute personne mérite d’être respectée, se sentir écoutée et importante aux yeux de la société et cela vaut encore plus pour les personnes mis à l’épreuve des maladies. » a déclaré Eddy KAPUKU, Directeur Général d’Airtel Madagascar

Au-delà de ses offres, Airtel œuvre sans cesse à donner plus de sens au terme « Service » en intervenant dans les domaines qui touchent profondément au quotidien de la population. C’est dans cette optique que pour Airtel, il s’avère indispensable de soutenir les enfants malades car un enfant en mauvaise santé hypothèque le futur du pays.

A propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.