Telecom Egypt mûrit un projet de fourniture de connectivité Internet à l'Europe

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique Telecom Egypt a dévoilé son intention de fournir de la connectivité à Internet à l’Europe, par câble sous-marin de fibre optique avec une station d’atterrissement en France et en Italie. Ahmed El-Beheiry, le président-directeur général de la société publique, a déclaré qu’une réflexion sur le sujet est en cours.

Le câble devrait passer par la mer rouge et s’appellerait « Red to Europe ». Il devrait contribuer à améliorer davantage la réputation de Telecom Egypt sur un marché des câbles sous-marins où il a d’ailleurs gagné en renommée avec l’acquisition cette année du Middle East and North Africa Submarine Cable System (MENA SCS), appartenant à Orascom Investment Holding.

En plus de la connectivité Internet à l’international, la société de télécommunications envisage aussi d’attirer davantage d’investissements étrangers dans le pays avec de nouveaux projets complémentaires aux câbles sous-marins de fibre optique.

En 2019, Telecom Egypt prévoit en effet d’investir dans les centres de données et d’externalisation.

L’investissement dans le segment de la fibre optique sous-marine permettra également à Telecom Egypt de renforcer ses offres de service data sur le plan national, lui permettant d’accélérer sa transformation pour devenir un fournisseur de services intégrés.