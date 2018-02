La Weinstein Company va se déclarer en faillite

(Agence Ecofin) - Aux Etats-Unis, le Conseil d’administration de The Weinstein Company (TWC) a annoncé hier, la décision du studio de cinéma et de télévision de se déclarer en faillite. Cette décision est consécutive à l’échec de l’entreprise dans le processus de vente de ses actifs. « The Weinstein Company était engagée dans un processus actif de vente afin de préserver les actifs et les emplois. Ces discussions se sont terminées aujourd’hui sans accord signé », d’après les propos des membres du conseil d’administration, rapportés par le San Francisco Chronicle et le Los Angeles Times.

La vente a échoué à cause de l’affaire Weinstein. Pour rappel, le 11 février dernier, le procureur général de l’Etat de New York a engagé des poursuites civiles contre la TWC, pour ne pas avoir protégé ses employés contre Harvey Weinstein (photo), l’ancien patron de l’entreprise. Il a été accusé de nombreuses agressions sexuelles par plus de 70 femmes.

Cette affaire qui a dégénéré sur les réseaux sociaux a sérieusement nui aux affaires de la TWC qui a de fortes chances de disparaître.

Servan Ahougnon