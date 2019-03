Centrafrique: Telecel condamné à verser 1,7 milliards Fcfa à PCCW

(Agence Ecofin) - La Cour commune de justice et d’arbitrage d’Abidjan a condamné la société de téléphonie mobile Telecel Centrafrique à payer la somme de 1,7 milliard Fcfa à la société chinoise PCCW Global Ltd SARL, spécialisée dans la fourniture aux opérateurs télécoms de solutions technologiques pour les services voix et data.

La Cour a rendu son verdict dans l’affaire qui oppose les deux parties depuis avril 2018. PCCW Global Ltd réclame à Telecel le paiement d’une facture de plusieurs millions de FCFA.

En cas de non-paiement, il n’est pas exclu que PCCW Global Ltd introduise une procédure de saisie-conservatoire de créances contre Telecel.

Selon l’Acte uniforme Ohada sur le recouvrement simplifié, cette procédure donne à PCCW Global Ltd le droit de saisir les biens mobiliers corporels et incorporels de la société télécoms si elle doute de sa capacité à lui rembourser son dû. La société chinoise pourrait en effet pencher vers cette solution car Telecel qui avait reconnu la créance due à PCCW Global Ltd n’avait pas pu la régler, optant pour une procédure judiciaire.

Telecel est actuellement le second opérateur télécoms de Centrafrique en termes de part de marché, derrière Orange et devant Moov et Azur. La société télécoms fournit déjà la 3G+ à ses consommateurs.