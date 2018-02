mtn-ghana-choisit-ic-securities-ltd-pour-l-accompagner-dans-l-introduction-d-une-partie-de-son-capital-sur-la-bourse-locale

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Ghana a dévoilé le nom de l’entreprise qui l’aidera dans l’opération de cession de 35% de son capital sur la Ghana Stock Exchange (GSE). Il s’agit de la société IC Securities Ltd, la société d'investissement et de courtage en valeurs mobilières spécialisée sur l'Afrique, rapporte Bloomberg.

IC Securities Ltd sera responsable de la gestion globale de l'opération d’introduction en bourse. La société devra, entre autres, répondre à toutes les questions soulevées par les organismes de réglementation dans le cadre de la demande d'inscription. C’est elle qui veillera à ce que le prospectus financier produit par MTN Ghana, renferme toutes les informations nécessaires aux investisseurs afin qu’ils puissent se faire une opinion valable et justifiable de la situation financière et de la rentabilité de MTN Ghana. Elle évaluera également l'intérêt probable des investisseurs pour l'introduction en bourse.

Actuellement, MTN Ghana travaille encore à l’élaboration du prospectus financier qui sera présenté aux investisseurs. Le document devrait être prêt d’ici deux semaines. De l’introduction en bourse d’une partie de son capital, condition obligatoire à l’acquisition de sa licence 4G en 2015 pour 67 millions de dollars US, MTN Ghana espère lever 447 millions de dollars US.

La semaine dernière, le directeur général de la Bourse du Ghana, Kofi Yamoah, indiquait que l’offre publique initiale (IPO) de MTN Ghana, préalable indispensable à l’introduction en bourse, devrait être lancée d’ici la fin du premier trimestre 2018.

