MTN Côte d’Ivoire dote l’Agence Ivoirienne de Presse de matériels informatiques et numériques

(MTN COTE D’IVOIRE) - Dans le cadre de ses relations avec ses parties prenantes visant à mettre en place un cadre d’échange et de collaboration, MTN-CI a procédé, ce vendredi 17 mai 2019, à un don de matériel à l’AIP (Agence Ivoirienne de Presse) lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte de ladite Agence.

Le don est composé de 40 tablettes, 40 smartphones, 10 appareils photo numérique Nikon 2,7 pouces - 20,1 mégapixels, 10 ordinateurs ASUS - i5 pouces Core i5, une connexion internet illimitée pour la salle de rédaction. La valeur de ce don s’élève à plus 10 000 000 FCFA.

Ce don permettra à l’AIP d’accroître sa capacité rédactionnelle et son efficacité dans le traitement et la diffusion de l’information en ligne sur tout le territoire national.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, Madame BAKAYOKO Naminata, Senior Manager Corporate Affairs, s’est adressée aux agents et au personnel administratif de l’AIP et a déclaré que « MTN CI en dotant l’AIP de matériel performant veut mettre en lumière le rôle et l’importance de cet organe dans la diffusion et le traitement de l’information et l’aider à accomplir sa mission. »

Exprimant sa joie et sa reconnaissance, Madame BARRY Fana Oumou a remercié MTN CI de « permettre à l’AIP d’obtenir du matériel de travail pour renforcer nos capacités opérationnelles… à un moment où nous en avons grand besoin. »

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005 et est l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2017. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN COTE D’IVOIRE dispose d’un réseau de plus de 50 000 points Mobile Money à travers le pays, et emploie à ce jour plus de 750 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Entreprise socialement responsable, MTN Côte d’Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l’éducation, la santé, du développement communautaire et de l’environnement avec des résultats significatifs.

A propos de l’AIP

L'Agence ivoirienne de presse est une agence de presse créée par la loi n° 61-200 du 2 juin 1961 pour permettre à la Côte d’Ivoire d’assurer sa souveraineté en matière de collecte et de redistribution de l’information nationale et mondiale. Son siège est situé à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C’est un établissement public national à caractère administratif.