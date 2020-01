(Agence Ecofin) - Le fournisseur panafricain de connectivité Internet par fibre optique Liquid Telecom annonce la 5G en Afrique du Sud. Ce sera le premier service d'itinérance de gros de cette technologie dans le pays.

Selon Nic Rudnick (photo), le président-directeur général du groupe Liquid Telecom, « ce service de gros 5G révolutionnaire créera de l'innovation dans tous les aspects de la société et de l'industrie sud-africaines ».

Le nouveau service télécoms qui sera disponible au début de cette année, dans toutes les grandes villes sud-africaines, contribuera à accélérer l'évolution de la quatrième révolution industrielle dans le pays.

Avec cette connectivité, jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G, Liquid Telecom est certain que les entreprises installées dans le pays auront plus d’opportunités d'exploiter des tendances technologiques telles que l'Internet des objets (IoT), la robotique et l'intelligence artificielle (AI). Ces divers usages contribueront à l’innovation dans de nouveaux services transformateurs qui augmenteront la productivité et offriront des expériences client plus connectées.

Pour fournir ses services 5G, Liquid Telecom utilisera son spectre de fréquence de 3,5 GHz. Nic Rudnick considère que cette étape est décisive pour l’entreprise qui s’est fixée depuis comme objectif de « construire l'avenir numérique de l'Afrique », porteuse de croissance sociale et économique.

