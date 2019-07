MTN Côte d’Ivoire et l’Ambassade d’Afrique du Sud célèbrent le 10ème anniversaire de la journée internationale Nelson Mandela

(MTN COTE D’IVOIRE) - Dans le cadre de la Journée Internationale Nelson Mandela décrétée par l’ONU, en reconnaissance à ses valeurs et à son dévouement au service de l’humanité, MTN Côte d’Ivoire en collaboration avec l’Ambassade d’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire ont célébré le 10ème anniversaire de cette journée à travers un don et des actions en faveur du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville.

En effet, MTN CI, avec l’appui de l’Ambassade d’Afrique du Sud, a procédé, ce jeudi 18 juillet 2019, à un don d’équipement médical au Service de chirurgie pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte dudit Centre.

Ce don d’une valeur de 7.200.000 FCFA et composé de 2 Couveuses bébé, 2 Lits d'hospitalisation, 2 Berceaux bébé, 1 Pèse bébé, 1 Pèse personne et du rafraichissement de la peinture du service de chirurgie pédiatrie permettra à ce dit Service d’améliorer la qualité des soins dispensés aux enfants malades et de répondre efficacement à des besoins cruciaux existants.

Lors de la cérémonie, le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, Monsieur YAO Etienne, a exprimé sa joie et sa reconnaissance, et a remercié MTN Côte d’Ivoire et l’Ambassade d’Afrique du Sud pour ce don de matériels et pour l’esprit de service que dégage la célébration de cette journée.

Madame Primrose Zwedala, Chargée d’Affaires de l’Ambassade de l’Afrique du Sud en Côte d’Ivoire, a remercié MTN Côte d’Ivoire pour son dévouement à la réussite de la Journée Internationale Nelson Mandela.

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005 et est l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2017. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN COTE D’IVOIRE dispose d’un réseau de plus de 50 000 points Mobile Money à travers le pays, et emploie à ce jour plus de 750 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Entreprise socialement responsable, MTN Côte d’Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l’éducation, la santé, du développement communautaire et de l’environnement avec des résultats significatifs.

A propos de la journée internationale Nelson Mandela (ou Mandela Day)

La Journée Internationale Nelson Mandela (ou Mandela Day) est une journée internationale annuelle en l’honneur de Nelson Mandela, célébrée chaque année le 18 juillet, anniversaire de Nelson Mandela. La journée a été officiellement décrétée par les Nations Unies en novembre 2009, avec la première édition qui s’est tenue le 18 juillet 2010. Le 18 juillet de chaque année, les Nations Unies se joignent à un appel lancé par la Fondation Nelson Mandela à consacrer 67 minutes de temps à aider les autres, comme action principale en cette journée. la Résolution A/RES/64/13 de l’Assemblée Générale des Nations Unies reconnaît les valeurs de Nelson Mandela et son dévouement au service de l’humanité, dans les domaines de la résolution des conflits, des relations interraciales, de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme, de la réconciliation, de l’égalité des sexes et des droits des enfants et autres groupes vulnérables, ainsi que la promotion des communautés pauvres et sous-développées. Elle reconnaît sa contribution à la lutte pour la démocratie à l’échelle internationale et la promotion d’une culture de la paix dans le monde entier.

A propos du Le Centre hospitalier universitaire de Treichville

Le Centre hospitalier universitaire de Treichville, est une formation sanitaire ivoirienne crée en 1938 pour être un hôpital annexe de l'Hôpital central du Plateau à Abidjan. L'établissement acquiert le statut de centre hospitalier universitaire (CHU) en 1976. D'aspect pavillonnaire, il est bâti sur un espace de 42 hectares et a une capacité de 658 lits. Le Centre hospitalier universitaire de Treichville a notamment pour missions de dispenser des soins d’urgence, de proposer des examens de diagnostic ainsi que des consultations et des traitements. Il offre en outre des possibilités d'hospitalisation aux malades. Diverses initiatives de développement d'actions de médecine préventive sont également visées par cette formation qui participe à Abidjan avec les CHU de Cocody et de Yopougon à l’enseignement universitaire et post-universitaire de type médical mais aussi, à la formation pharmaceutique, odontologique et paramédicale. Le CHU de Treichville reste en outre, un centre de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.