Ouganda: MTN remporte le marché de fourniture de l’accès à Internet aux députés, évalué à 16,5 millions de shillings par mois

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Uganda a été préféré à son concurrent Airtel pour la fourniture de l’accès à Internet et aux services over-the-top (OTT) aux 460 députés de l’Assemblée nationale. Le contrat est estimé à 16 560 000 shillings (4 520 dollars US) par mois, soit 36 000 shillings (9,8 dollars US) pour chaque député. La durée totale du contrat n’a pas été révélée.

MTN fournira à chaque député un forfait Internet mensuel de 5GB d’une valeur de 30 000 Shillings (8,1 887 dollars US) et OTT de 6 000 shillings (1,6 dollar US) qu’il pourra utiliser sur son Ipad.

Cet équipement électronique avait été fourni à chaque député en 2016 par l’administration parlementaire dans un souci d’amélioration de leurs conditions de travail. C’est une somme de 1,9 milliard de shillings (518 616 dollars US) qui avait été dépensée pour cette dotation.

Le choix du parlement de confier à MTN, la fourniture aux députés d’un accès à Internet et aux OTT est le résultat d’un appel d’offres au terme duquel, la proposition d’Airtel Uganda a été rejetée. Africell qui prenait également part à l’opération avait été éliminé lors des phases préliminaires.