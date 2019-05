Côte d’Ivoire : les MTNers se sont enjaillés à la Djossy Party

(MTN COTE D’IVOIRE ) - Environ 700 MTNers s’étaient donné rendez-vous pour célébrer par anticipation la fête du travail du 1er mai. Le Directeur Général de MTN-CI, Freddy Tchalla accompagné du chargé d’affaires de l’Ambassade d’Afrique du Sud et du Secrétaire Général National du Syndicat national des agents des postes et de l’économie numérique de Cote d’Ivoire (SYNAPOSTEL) et des représentants de la CNPS ont communié avec joie et simplicité avec tous les MTNers. Trois moments forts ont marqué cette Djossy Party.

Toujours soucieux du bien-être et de la santé des MTNers, MTN-CI a décidé de construire une clinique pour ses employés. C’est en présence de monsieur Zain Reddiar, Directeur des Ressources Humaines et de tous les officiels que le Docteur Thomas N’GUESSAN a présenté les différentes salles de la nouvelle clinique. Une équipe de 6 médecins dont 3 généralistes, un gynécologue, 2 pédiatres, 1 médecin du travail et 2 infirmiers. Dotée d’un matériel de pointe, cette clinique aura sa propre pharmacie interne et une salle d’allaitement pour le bien-être des maman et des bébé MTTNers. « Le bâtiment est impressionnant, c’est un modèle à copier et à encourager » a affirmé monsieur Arsène Ahoco, SG du SYNAPOSTEL-CI qui a salué ce geste qui confirme l’humanisme de la direction de MTN Côte d’Ivoire.

Le second temps fort fut le message délivré par Freddy Tchala, MTNer en chef qui dans un style décontracté a assuré le service lors du repas. Freddy Tchala a profité de ce moment de convivialité pour rappeler à tous les MTNers, l’importance de leur travail et de leur engagement envers l’entreprise dans cet environnement de plus en plus compétitif : « Nous aurons besoin de plus en plus de vigilance, de plus de collaboration afin de relever les défis que nous imposent par exemple la forte croissance et le développement exceptionnel de Mobile Money et une réglementation qui se durcit. Cela nous permettra d’atteindre nos objectifs et de créer les opportunités d’emploi pour les populations. Célébrons la chance d’avoir un emploi. » Quant à Alexis Comba, représentant du personnel et entouré des délégués, tout en réaffirmant au nom des MTNers, la disponibilité et la volonté des employés à relever tous les défis et à atteindre les objectifs fixés par la direction a remis un cahier de doléances au Directeur Général.

La Djossy party s’est terminé dans une ambiance festive. L’orchestre « Les Boosters » et les animateurs ont fait vibrer les MTNers. Des battles de dance et des concours de karaoké ont rajouté un zest de convivialité et de bonne humeur. Les gagnants de la grande tombola ne boudaient pas leur plaisir en chargeant réfrigérateurs, home cinéma, et fours micro-onde dans leurs véhicules. Un vrai bonheur !

Que dire du tchep, de l’attiéké poisson, du choukouya et des grillades !